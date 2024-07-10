Для автомобилей Aurus разрабатывают систему послепродажного обслуживания

«Ростех» готовит единую систему обслуживания автомобилей Aurus. Главной задачей системы станет визуализация и отслеживание процессов сервисного обслуживания на каждом этапе жизненного цикла автомобиля. Кроме того, система станет «единым окном» для партнеров бренда по всему спектру вопросов продажи и обслуживания автомобилей. Система работает на отечественном программном обеспечении. Ранее похожее решение было создано для авиационных двигателей.

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Акционерное общество «РТ-Инновационные разработки», совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и ООО «ИЦ ИАС» разрабатывает и внедряет систему послепродажного обслуживания для российских автомобилей люкс-класса Aurus. В госкорпорации уточнили, что автоматизированная информационная система создается при участии ФГУП «НАМИ».

Сейчас уже запущены в эксплуатацию модули AWTOS и A-TEKA с подробными интерактивными инструкциями по ремонту и техобслуживанию автомобилей, а также с электронным каталогом запчастей и аксессуаров с учётом всех вариаций комплектации и с функцией рекомендаций по подбору компонентов.

Остальные программные модули системы находятся на финальном этапе разработки: настройка обменов с электронными системами управления и организации производства — ERP, документооборот — DMS и дилерские системы управления.

Позднее появятся ещё три модуля. DigitVIN будет отвечать за управление составом автомобиля, в него войдёт сопровождение процессов продажи машин и история владения. Этот модуль фактически создаст цифровой двойник автомобиля. Модуль AURA представляет собой базу обслуживания и неисправностей по каждому автомобилю. В ней фиксируется выполненные сервисные и ремонтные работы для конкретного автомобиля. SAGA — это модель, отвечающий за все вопросы, связанные с гарантией автомобилей.

Система послепродажного обслуживания для автомобилей Aurus создается на базе решений, отработанных для авиационной промышленности, говорится в сообщении «Ростеха». Те же компании с 2023 года создают комплексную информационную систему послепродажного обслуживания для авиадвигателей ПД-14, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01. Система позволяет организовать единое информпространство между разработчиками и изготовителями двигателей и воздушных судов, а также между эксплуатирующими организациями.