Новый электрический кроссовер Zeekr CX1e показали на официальных фото

Китайский автопроизводитель Zeekr опубликовал несколько снимков закамуфлированного электрического кроссовера с кодовым названием CX1e.

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После выпуска своей очень успешной модели 001, дочерний бренд Geely продемонстрировал миру четыре дополнительных модели, включая седан 007, минивэн 009, кроссовер X и многоцелевой фургон под названием Zeekr MIX. Шестой электрической моделью бренда станет новинка с кодовым названием CX1e.

Изображение, опубликованное вице-президентом Zeekr Линь Цзиньвенем в социальной сети Weibo, является первым взглядом на следующую модель автопроизводителя. Судя по изображениям, кроссовер является потенциальным конкурентом Tesla Model X.

Представитель Zeekr сообщил, что компания опубликует спецификации и официальное название CX1e позже, но фотографии закомуфлированного прототипа, по всей видимости, является намеком на дебют новинки в ближайшие месяцы.