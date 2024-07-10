Xpeng опубликовала изображение нового седана P7+

Китайская компания Xpeng опубликовала фото нового седана P7+. Производство начнется в конце июля 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com. Продажи новинки запланированы на четвертый квартал.

Длина автомобиля составляет 5000 мм. Отмечается, что внешне новинка похожа на лифтбэк, однако у нее есть отдельный багажник. Также у машины крупный воздухозаборник в передней части, а крыша и боковые стойки черного цвета. Сзади находится спойлер со встроенным стоп-сигналом.

О технических характеристиках Xpeng P7+ информации пока нет. Известно лишь, что автомобиль получит электрическую силовую установку.

До этого стало известно, что в 2025 году компания Li Auto начнет официальные продажи своих автомобилей за пределами Китая.

Первой на мировом рынке появится самая дешевая модель бренда — кроссовер L6. Базовая версия в Китае стоит 249, 8 тыс. юаней (примерно 3 млн рублей). А вот топовую комплектацию Max уже предлагают за 289,8 тыс. (3,5 млн рублей).

Длина Li L6 составляет 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм. Колесная база — 2920 мм. Визуально автомобиль похож на модель L7, но с меньшими размерами. Интерьер заимствован у нее же.