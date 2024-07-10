Спортивные версии Lada Granta подорожали на 180 тысяч рублей

В России резко подорожали автомобили семейства Lada Granta. Отечественные модели Lada Granta Sport и Granta Sportline в кузовах седан и лифтбек резко подскочили в цене — на 18−180 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». АвтоВАЗ убрал комплектации прошлого года, а взамен их добавил новую — Sport`24, которая почти ничем не отличается от предыдущей за исключением небольших доработок.

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Lada Granta Sport появилась на рынке в сентябре прошлого года. Сейчас из прайс-листов исчезли комплектации Sport23. Седан стоил 1 405 000 рублей, а лифтбек — 1 445 000 рублей. Теперь комплектация обновилась и получила новое название Sport24. А стоимость подскочила на 18 тыс. рублей в обоих кузовах: седан продаётся за 1 423 000 рублей, а лифтбек — за 1 463 000 рублей. Повысился экологический класс 118-сильного двигателя («Евро-5» в 2024 году вместо прошлогоднего «Евро-2». А также появились центральный замок и задние парктроники.

Менее динамичная и спортивная Lada Granta Sportline, ранее известная под названием Drive Active, больше не продаётся в 90-сильной комплектации Comfort. Также исчезла версия Comfort’23 с 90- или 106-сильным двигателем. Седан и лифтбек Granta Sportline теперь предлагаются в единственной комплектации Comfort’24, а цены выросли на 170−180 тыс. рублей. Теперь седан Lada Granta Sportline продаётся за 1 276 000 рублей, а лифтбек — за 1 316 000 рублей. Отличия от прошлогоднего оснащения включают появление более высокого экологического класса двигателя («Евро-5» вместо «Евро-2») и центральный замок, а также исчез дополнительный пакет шумоизоляции.