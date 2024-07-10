В России перезапустят еще один автозавод в 2024 году

Экс-завод Isuzu обещают перезапустить до конца года. Предприятие в Ульяновске с уходом японского производителя отошло компании Sollers, которая планирует вернуть его к работе в четвертом квартале 2024 года. Завод, переименованный в «Соллерс Комтранс», будет выпускать среднетоннажные грузовые автомобили на платформе, которую предоставит некий азиатский технологический партнер. Ранее он на российском рынке не был представлена «ни в каком виде», говорят в «Соллерс».

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На конвейер ульяновского завода поставят грузовики, которые будут близкими аналогами ранее выпускавшихся там Isuzu. Платформа же, на которой их построят, впервые выходит на российский рынок, а потому процесс омологации достаточно долгий. Сейчас он походит к концу. Sollers рассчитывает, что новая линейка будет представлена в начале осени.

По более ранней инсайдерской информации, на конвейер «Соллерс Комтранс» собирались поставить Sollers Argo — он же JAC N25/N35. Судя по всему, компания решила отказаться от этой идеи и продолжить собирать малотоннажный грузовичок на мощностях УАЗа.

Марка Isuzu появилась в России в 2006 году. «Исузу Рус» в Ульяновске выпускал малотоннажные (N-серия), среднетоннажные (F-серия) и тяжелые грузовики (серия Giga). В 2021 году там было произведено около 3,7 тысячи малых и больших грузовых машин — около одного процента от объема мирового производства Isuzu.