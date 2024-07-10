Tesla добавила в последнее обновление функцию родительского контроля

Tesla запускает «родительский контроль» на своих электромобилях. Совершенствуя функции безопасности и удобства автомобилей, Tesla активно работает над обновлением программного обеспечения. Так, последнее обновление 2024.26 , которое в настоящее время тестируется сотрудниками компании, имеет функцию родительского контроля, которая позволяет ограничивать некоторые параметры машины.

© Quto.ru

Например, можно ограничить ускорение и скорректировать максимальную скорость на минимальных значениях. С учётом максимальной скорости, например, у базовой модели Tesla Model 3 в 200 километров в час, появление новой функции крайне важно для неопытного водителя или подростка, решившего погонять на родительской машине.

Также родители могут настроить определенные функции безопасности — предупреждение об ограничении скорости, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении.

Владелец машины сможет получать уведомления об эксплуатации транспортного средства в часы, которые родители выставили в качестве ограничения на использование. Например, в ночное время или в какие-то другие промежутки суток. Если незнакомый с этими правилами человек решит воспользоваться автомобилем поздним вечером или среди ночи, то владелец тут же получит сообщение о попытке выехать на машине.

Новость вызвала много положительных отзывов. Так, врач отделения интенсивной терапии Университетской больницы Уэльса Крис Хингстон выразил надежду, что другие производители электромобилей "последуют примеру Илона Маска" и добавят подобную функцию в свои программы.