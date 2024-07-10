Владельцы Exeed смогут бесплатно ездить по платным дорогам РФ

Владельцам автомобилей Exeed компенсируют проезд по платным

© Quto.ru

С 9 июля по 30 сентября автомобилисты смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог, которыми управляет госкомпания «Автодор». Правда, на М-11 бесплатным будет только транзитное движение по участку «Москва – Солнечногорск» (15-59 км).

Для участия владельцу Exeed необходимо пройти регистрацию на сайте марки, где заполнить обязательные поля специальной формы, затем дождаться уведомления на электронную почту, которое подтвердит прохождение регистрации.

Далее необходимо установить зарегистрированный транспондер T-PASS на лобовое стекло автомобиля. А при наличии незарегистрированного транспондера его необходимо убрать (как минимум, в изолирующую упаковку).

Между тем, марка Exeed доработала модель RX по просьбам россиян. Машина сохранила прежний двигатель, но получила совершенно другую трансмиссию.