Больше 27 тыс. случаев парковки на газонах зафиксировали инспекторы МАДИ с начала года

С начала 2024 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) зафиксировали более 27 тыс. случаев парковки на газонах, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С начала года инспекторы МАДИ зафиксировали более 27 тыс. случаев парковки на газонах. В погоне за удобством водители бросали авто на зеленых насаждениях даже вблизи парковых зон», – говорится в сообщении.

Как уточняется, больше всего случаев стоянки на газонах вблизи парков выявили у «Сокольников». При этом рядом расположен городской паркинг.

«Просим водителей не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом и не оставлять авто вблизи деревьев – за это тоже грозит штраф. Забота об экологии города – наша общая задача», – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.