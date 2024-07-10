Госдума приняла в I чтении повышение выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тыс. рублей в случае, когда у водителей есть разногласия. Документ внесен в Госдуму депутатами фракции "Новые люди".

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Сейчас, согласно закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тыс. рублей в случае, если у участников есть разногласия. Если водители не пришли к согласию по сумме возмещения ущерба или виновному в аварии, то они вызывают сотрудников ГИБДД.

Кабмин поддержал законопроект

Правительство РФ в своем заключении концептуально поддержало документ. "Вместе с тем оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО", - говорится в тексте заключения правительства.

Так, в ходе проводимого ЦБ РФ мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что в субъектах РФ с наибольшей долей дорожно-транспортных происшествий, документы по которым оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, наиболее выражены показатели, косвенно свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО, такие данные приводятся в заключении кабмина.

"В связи с этим реализация предлагаемых законопроектом положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения", - указали в кабмине.



Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), максимальная сумма выплат не изменялась более пяти лет, при этом в 2022 году коридор базового тарифа ОСАГО был расширен на 26% для большинства категорий автовладельцев.