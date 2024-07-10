В России локализуют комплектующие для Airbus и Boeing

«Росатом» и «Аэрофлот» в августе запустят производство запчастей к Airbus и Boeing.

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Росатом и Аэрофлот завершают реконструкцию промышленного комплекса для выпуска в России деталей для самолетов Airbus и Boeing. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Речь идет о выпуске компонентов для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, а также элементов аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.

Площадка будет готова уже в августе текущего года, уточнили в авиакомпании. Все отечественные аналоги будут иметь сертификаты и допуск к использованию на иностранных лайнерах. В настоящее время идет процесс сертификации продукции по стандартам Федеральных авиационных правил (ФАП-109). В ближайший месяц Росатом намерен подать заявку на получение одобрения производственных мощностей (сертификат ФАП-21G) для изготовления металлических, пластиковых, композиционных изделий для авиации.

В Росатоме ранее рассказали, что подразделение топливного дивизиона госкорпорации – Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ»), наладил производство титановых прутков для авиаотрасли. Уже освоена технология выпуска четырех титановых сплавов и более 20 изделий титановой продукции для авиации.

«Это можно считать точкой формирования нового авиационного направления в “Росатоме”», – подчеркнули в компании.



Отмечается, что все работы ведутся в тесном взаимодействии с конструкторским департаментом Аэрофлота и Росавиацией.