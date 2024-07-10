Lamborghini ускоряет разработку нового «зверя» Temerario мощностью 900 л.с.

Новый Lamborghini Temerario близок к официальному дебюту и готов перевернуть представление о спортивных автомобилях. Свежие шпионские фотоснимки показали, что новинка потеряла часть камуфляжа, раскрыв детали его внешнего облика, сообщает 32cars.ru.

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Temerario, призванный стать преемником Huracan, уже не раз попадался на глаза журналистам. Недавно он был замечен на дорогах с меньшим количеством камуфляжа, особенно на передней части автомобиля, что позволило более четко рассмотреть дизайн бампера и воздухозаборников. Команда Lamborghini активно тестирует новый Temerario в южной Европе, подвергая его значительным нагрузкам в жаркий летний период. Это важно, учитывая, что автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой PHEV с мотором V8 объемом 4,0 литра, развивающим более 900 л.с. и работающим с тремя электромоторами.

Ожидается, что Temerario появится на европейском рынке уже в конце лета и станет доступным для покупки до конца года. Этот автомобиль обещает быть одним из самых ожидаемых и мощных представителей семейства Lamborghini, продолжая легендарное наследие марки в создании высокопроизводительных спорткаров.