Lamborghini ускоряет разработку нового «зверя» Temerario мощностью 900 л.с.

Lamborghini ускоряет разработку своего «зверя» Temerario
Новый Lamborghini Temerario близок к официальному дебюту и готов перевернуть представление о спортивных автомобилях. Свежие шпионские фотоснимки показали, что новинка потеряла часть камуфляжа, раскрыв детали его внешнего облика, сообщает 32cars.ru.
Temerario, призванный стать преемником Huracan, уже не раз попадался на глаза журналистам. Недавно он был замечен на дорогах с меньшим количеством камуфляжа, особенно на передней части автомобиля, что позволило более четко рассмотреть дизайн бампера и воздухозаборников. Команда Lamborghini активно тестирует новый Temerario в южной Европе, подвергая его значительным нагрузкам в жаркий летний период. Это важно, учитывая, что автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой PHEV с мотором V8 объемом 4,0 литра, развивающим более 900 л.с. и работающим с тремя электромоторами.
Ожидается, что Temerario появится на европейском рынке уже в конце лета и станет доступным для покупки до конца года. Этот автомобиль обещает быть одним из самых ожидаемых и мощных представителей семейства Lamborghini, продолжая легендарное наследие марки в создании высокопроизводительных спорткаров.