Hyundai обвинили в фальсификациях данных и подкупе дилеров

Hyundai обвинили в фальсификации данных и подкупе дилеров для завышения показателей продаж. Как сообщает IThome, против компании подали иск, в котором подвергаются сомнению официальные данные о реализованных электромобилях.

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По версии одного из дилеров, Hyundai якобы объединилась с некоторыми автоцентрами, чтобы завысить показатели продаж. В иске, который подали в федеральный суд Чикаго, автоконцерн обвиняют в давлении на некоторых партнеров с требованием неправомерно использовать инвентарные коды на арендованных автомобилях. Такой подход может временно повысить показатели продаж, однако дилерам придется менять их обратно, когда начинают продавать транспортные средства на самом деле.

Участвующие в этой схеме компании получают от Hyundai преференции. Например, более выгодные условия на покупку авто, лучшие возможности по распределению машин, а также денежные выплаты. В качестве доказательства истец представил запись, на которой региональный менеджер по продажам Hyundai Motor говорит о том, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».

«Мы должны добиться хороших данных, чтобы удовлетворить СМИ и корейскую штаб-квартиру», — сказал сотрудник, добавив, что электромобили являются идеальным кандидатом для этого плана.



Подавший иск дилер принадлежит к группе Napleton Aurora Imports. Ранее она уже судилась по аналогичному поводу с Chrysler. Спор закончился мировым соглашением, хотя автопроизводителю присудили штраф в размере около 40 миллионов долларов за введение инвесторов в заблуждение путем завышения ежемесячных данных о продажах.