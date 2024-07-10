У кроссовера Mazda CX-50 появилась версия с гибридной установкой от Toyota

Продажи новой модификации паркетника начнутся в США в конце текущего года. Диапазон цен гибридного варианта уже известен.

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Mazda CX-50 дебютировал в ноябре 2021 года, изначально кроссовер был адресован североамериканскому рынку. Модель пошла в серию в январе 2022-го: выпуск налажен на мощностях нового завода совместного предприятия Мазды и Тойоты (Mazda Toyota Manufacturing), которое расположено в Хантсвилле (штат Алабама). Отметим, с этого же конвейера сходят паркетники Toyota Corolla Cross для американского рынка. Как Kolesa.ru сообщал ранее, CX-50 уже доступен в странах Латинской Америки, а ещё его производство началось в Китае.

Сейчас японская компания представила Mazda CX-50 2025 модельного года для американского рынка, главным новшеством стало наличие версии с иной «начинкой». Такой паркетник получил гибридную установку от Toyota (THS): в её основе находится четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с тремя электромоторами (один исполняет роль генератора, второй расположен на передней оси, третий – на задней) и бесступенчатой коробкой передач с электронным управлением (eCVT); также в состав входит небольшая батарея. Совокупная отдача этой системы равна 222 л.с., а максимальный крутящий момент – 220 Нм. Все версии модели, включая гибридную, имеют полный привод.

В компании отметили, что, согласно оценкам EPA, в смешанном цикле совокупный расход топлива Mazda CX-50 Hybrid составляет 38 миль на галлон (или 6,2 литра на 100 км). Этот показатель примерно на 40% лучше, чем у варианта CX-50 2.5 S (оснащается турбочетвёркой Skyactiv-G объёмом 2,5 литра мощностью 230 л.с., 420 Нм), а значит, позволит владельцам существенно сэкономить на бензине. Грузоподъёмность бензоэлектрической версии кроссовера составляет 680 кг, а специальный режим буксировки позволяет перевозить прицеп весом до 1588 кг.

Новый вариант Mazda CX-50 имеет несколько визуальных отличий от версий с традиционным ДВС. У кроссовера с прибавкой Hybrid иначе оформлена нижняя часть переднего бампера, в качестве стандартных предлагаются 17-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, а для более дорогих версий предусмотрен комплект 19-дюймовых «катков». Салон гибрида может иметь отделку из кожи красного цвета.

В оснащение стартового гибридного исполнения входят акустика с 8 динамиками, информационно-развлекательная система с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto, а также тачскрином на 10,25 дюйма, четырьмя портами USB-C, встроенным помощником Alexa. Ещё предусмотрены функция беспроводной зарядки смартфонов, электропривод багажной двери, подогрев передних кресел.

Для версий с традиционным ДВС к 2025 модельному году тоже припасли немного новшеств. Так, все исполнения модели получили систему Alexa и ряд дополнительных стандартных функций безопасности, в том числе оповещение о проверке заднего дивана при выходе, улучшенную версию системы Smart Brake Support, которая теперь умеет распознавать пешеходов в ночное время, а также технологию предотвращения лобовых столкновений.

Цена гибридной версии в США варьируется в диапазоне от 33 970 до 40 050 долларов (эквивалентно примерно 3,0 – 3,5 млн рублей по текущему курсу). За стартовое исполнение «обычного» CX-50 просят не менее 30 300 долларов (около 2,7 млн рублей), а покупка топового варианта обойдётся в 43 300 долларов (порядка 3,8 млн рублей).