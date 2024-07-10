В Британии остался единственный экземпляр легендарного советского авто

На дорогах Великобритании остался последний экземпляр советского автомобиля «Москвич-412». Данные о наиболее редких моделях машин в стране опубликовал британский сайт Autocar.

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По данным портала, последний «Москвич» стоит на учете с уплаченными налогами и оформленной страховкой. Таким образом, машина имеет право выезжать на дороги общего пользования.

«Москвич-412» продавали в Великобритании с 1969 до 1976 года. Наилучших продаж удалось добиться в 1973 году — тогда жители страны купили 3,5 тысячи экземпляров. После этого спрос упал до минимума, в том числе и потому, что на рынок вышел новый седан Lada 1200 — экспортная версия ВАЗ-2101.

Ранее в Москве нашли «Москвич-412», выпущенный в 1991 году. Он был поставлен на учет, однако 33 года простоял в гараже — за свою «жизнь» машина проехала всего 1343 километра.