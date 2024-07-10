На литовско-белорусской границе «зависли» десятки «санкционных» автомобилей

Стало известно, какие машины перекупщики везут из стран Европы. Как отмечает Infotrans Media Belarus, ассортимент перегоняемых перекупщиками машин после введения ограничений стал очень узок. В основном, из Европы сейчас везут разрешённые Citroen, Renault, Peugeot и Opel, объём мотора которых не превышает 1,9 литра.

© Quto.ru

На приграничной парковке замечено множество «санкционных» машин, которые не удалось вывезти из Литвы на террриторию Белоруссии. Их владельцам остается только логистика через Грузию, которая будет стоить около 5000 долларов.

Стоит уточнить, что санкции Евросоюза вводят прямой запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт предметов роскоши любому лицу из РФ. Предметами роскоши среди прочего считаются автомобили стоимостью более 50 000 евро.

В частности, ранее литовские таможенники не разрешили вывозить из страны электропикапы Tesla Cybertruck, посчитав, что конечным получателем является не белорусский покупатель, а гражданин (или фирма) из России.

Между тем, новые запреты для граждан Белоруссии и России также ввела Польша. Наиболее чувствительный запрет касается проезда на автомобиле по доверенности: хозяин машины должен ехать на этой машине.