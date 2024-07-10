Changan доработает CS95 специально для России

Китайцы готовят версию Changan CS95 специально для РФ. В скором времени на российском рынке начнутся продажи флагманского кроссовера в комплектации Tech, которая была разработана специально для нашей страны. Главным отличием новинки станет пакет «тёплых» опций.

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Габариты семиместного паркетника составляют 4949 мм в длину, 1940 мм в ширину и 1805 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2810 м.

В движение автомобиль приводит 2,0-литровый наддувный двигатель на 226 сил, с которым сочетаются 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод.

Модель оснащается цифровой панелью приборов, медиасистемой с тачскрином диагональю 12,3 дюймов, камерами кругового обзора, 3-зонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, акустикой Pioneer с 10 динамиками, водительским креслом с памятью настроек.

Перечень опций исполнения Tech будет дополнен подогревом передних сидений, руля и лобового стекла.

Срок появления в России Changan CS95 Tech пока не раскрываются. Однако уже известно, что эта комплектация станет самой дорогой в нашей стране.

Сегодня диапазон цен на вседорожник варьируется от 4 249 900 до 4 319 900 рублей.