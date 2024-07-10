BYD построит большой завод в Турции

BYD построит в Турции завод за один миллиард долларов. Компания BYD Co. заключила сделку с турецким правительством на строительство предприятия по выпуску автомобилей на «новой энергии» (NEV) — электрокаров и гибридов, пишет Financial Times. По плану, завод заработает в 2026 году, создаст пять тысяч новых рабочих мест и сможет выпускать до 150 тысяч машин в год. Продавать их будут как в Турции, так и за рубежом, в том числе в Европе.

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Евросоюз неделю назад ввел временные ввозные пошлины на электромобили китайского производства. Ставка для производителей разная: BYD получила наименьшую в размере 17,4 процента, Geely — 19,9 процента, а SAIC — 37,6 процента. Они суммируются с действовавшей 10-процентной пошлиной, так что итоговые ставки равны 27,4, 29,9 и 47,6 процента соответственно.

Окончательные тарифы сроком на пять лет Европа должна установить через четыре месяца.

Отгораживается от импортируемых из Китая машин и сама Турция. Месяц назад правительство анонсировало, что будет взимать 40 процентов от цены автомобиля, но не менее семи тысяч долларов США (625 тысяч рублей).

Вместе с тем Турция — член Таможенного союза ЕС, что означает, что автомобили оттуда могут экспортироваться в Европу без дополнительных пошлин.

BYD, ищущая способы избежать лишних трат, также строит завод в Венгрии. Предприятие в городе Сегед заработает уже в 2025 году. Если верить инсайдерам, он будет огромным: стоимость составит пять миллиардов евро.