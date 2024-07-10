Whoosh будет тестировать пользователей на реакцию перед арендой самокатов

Сервис самокатов будет тестировать клиентов на внимательность. Одна из крупнейших кикшеринговых служб в России Whoosh в ближайшее время начнёт проводить тестирования потенциальных пользователей перед тем, как они захотят арендовать самокаты.

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Это будет выборочное тестирование во время большой загруженности дорог и в тёмное время суток, которое займёт около минуты. Пройти его можно будет прямо в приложении. В качестве заданий будет предложено пройти задачи на внимание, среди которых нужно найти название цвета, выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова.

Если клиент не сможет пройти тест, сервис ограничит скорость его поездок до 15 километров в час. Такая же мера предусмотрена в случае отказа от прохождения процедуры.

Ранее стало известно, что велокурьеров обяжут получать водительские права и покупать гражданскую страховку для возмещения вреда третьим лицам. Авторы инициативы отмечают, что в последнее время службы доставки пользуются популярностью, из-за чего в 2023 году появилось большое количество курьеров. Вместе с тем, растёт и число жалоб на них.