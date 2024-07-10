BMW отзывает более 390 тысяч автомобилей

Компания BMW объявила о масштабной отзывной кампании. Как сообщает Reuters, из-за неисправных подушек безопасности будут возвращены более 390 тысяч автомобилей в США. Уточняется, что установленные в них газогенераторы могут взорваться, а острые металлические фрагменты нанести серьезные травмы водителю и пассажирам автомобиля, вплоть до их смерти.

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Неисправные подушки были произведены японской компанией Takata. За последнее десятилетие было выявлено и отозвано более 100 миллионов автомобилей, в которых обнаружился этот дефект. С 2009 года произошло 30 смертей из-за разорвавшихся газогенераторов.

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