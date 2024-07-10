Багги Ariel Nomad сменило поколение и двигатель

Новинке доработали шасси, тормозную систему, добавили настраиваемые АБС и трекшн-контроль, а также расширили оснащение. Турбомотор 2.3 здесь настроен на отдачу до 309 лошадиных сил и 518 Нм крутящего момента. Шестидесяти миль в час Nomad 2 достигает через 3,4 секунды после старта, максималка — 216 километров в час.

© Motor.ru

В основе нового Ariel Nomad лежит трубчатый каркас с увеличенной на 60 процентов жёсткостью на кручение. Для его создания британцы используют CAD-модели, лазерную резку, конечно-элементный анализ (позволяет моделировать распределения деформаций и напряжений) и сварку латунью. Проёмы для удобства высадки и посадки сделаны больше. Каждое шасси проходит трёхэтапную финишную обработку: фосфатирование, окраска порошковым методом и нанесение защитного лака.

© Ariel

Подвески Nomad 2 собраны на двойных поперечных рычагах неравной длины. Новая геометрия не даёт «Кочевнику» клевать носом при торможениях и приседать на разгонах. Ходы стали больше, а амортизаторы по-прежнему можно выбирать. Помимо базовых койловеров K-Tech, доступны регулируемые Ohlins TTX и гоночные двухступенчатые «Билштайны». К тому же для багги предложена тормозная система AP Racing и настраиваемая АБС с профилями для асфальта и бездорожья.

© Ariel

© Ariel

© Ariel

Двигатель тоже новый. Раньше на Nomad ставили хондовские «четвёрки», в том числе K20Z3 с приводным нагнетателем Eaton, развивавшую 340 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Теперь их заменили на турбомотор 2.3 от Ford Focus ST, отдача которого зависит от выбранной карты: 264—309 сил и 385—518 Нм момента. Коробки передач две — шестиступенчатая «механика» с самоблоком либо секвенталка Quaife от моделей Atom 4 и Atom 4R. До 60 миль в час (97 км/ч) Nomad 2 разгоняется за 3,4 секунды (предыдущий Nomad R — за 2,9 с). Максимальная скорость — 216 километров в час.

© Ariel

Внешние панели «Кочевника» сделаны из упроченного полиэтилена и композита, который при желании можно заменить на углеродное волокно. Верхняя балка в форме перевёрнутого крыла выполняет роль направляющей для потоков воздуха, но ещё служит солнцезащитным козырьком и опорой для вспомогательной светотехники. Салон можно мыть из шланга. Здесь установлены кресла от Atom 4, новый блок кнопочных переключателей и цифровая «приборка» с функцией записи телеметрии. Цены на Nomad 2 в Великобритании стартуют с 67 992 фунтов стерлингов, что соответствует 7,7 миллиона рублей.