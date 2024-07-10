Перспективный иранский автомобиль разбили на полигоне

Национальный автопроизводитель Ирана Iran Khodro (IKCO) опубликовал снимки краш-теста своей перспективной модели — компактного кроссовера Reera. Как сообщает «Дром», ударные испытания прототипов проводили в специализированной лаборатории в Испании.

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Так, автомобиль испытали в ряде столкновений: фронтальный краш-тест, о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч, и боковой удар — тележкой с балластом и деформируемым барьером на скорости 50 км/ч. Производитель заверяет, что Reero оказался самым безопасным иранским автомобилем в истории.

Напомним, что IKCO Reera впервые представили в сентябре 2023 года. Это семейный кроссовер, разработанный силами иранских инженеров. Они использовали в качестве референса французский Peugeot 2008 — IKCO долго сотрудничал с PSA Peugeot-Citroen. Автомобиль получил 1,7-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., а также 6-ступенчатый «автомат» с передним приводом.

Внутренние продажи на иранском рынке начнутся этой осенью. Не исключено, что в будущем машина может оказаться и у российских продавцов.