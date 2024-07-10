Китайский Zeekr представил конкурента Tesla Model Y

Стало известно, как назовут конкурента Tesla Model Y от Zeekr. Принадлежащий Geely электрический премиум-бренд раскрыл подробности о своем втором кроссовере 7X, который раньше был известен под кодовым именем CX1E и неофициальным названием Ark. Это будет 4,83-метровый SUV, который, судя по товарному индексу, унифицируют с седаном 007. Продажи в Китае должны стартовать в этом году. Стоимость, по данным Car News China, будет привлекательнее, чем у «Теслы».

Zeekr 7X, как и седан 007, базируется на платформе PMA2+, основанной на модульной архитектуре SEA. Он по всем параметрам крупнее Tesla Model Y: в длину 7X достигает 4825 миллиметров, в ширину — 1930, а в высоту — 1656 миллиметров при колесной базе 2925 миллиметров.

Насколько можно судить по фотографиям машины в камуфляже, внешне она будет походить на упомянутую «четырехдверку» с поправкой на форм-фактор. «Фишкой» экстерьера станет фирменная передняя панель Zeekr Stargate.

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

В «базе» 7X получит литий-железо-фосфатную батарею Golden Brick собственной разработки Zeekr. Ее зарядка в течение 15 минут даст 500 километров запаса хода. Варианты подороже оснастят NMC-аккумулятором от CATL.

Что касается силовой установки, то, вероятно, она достанется кроссоверу от 007. В этом случае 7Х начального уровня оснастят 421-сильным электродвигателем на задней оси, а альтернативой будет двухмоторная установка на 646 лошадиных сил. Привод во втором случае полный.

Китайские СМИ публикуют и стоимость: она ляжет в диапазоне от 240 000 до 350 000 юаней (2,92-4,25 миллиона рублей). Tesla Model Y, с которой 7Х предстоит бороться за покупателей, в Китае стоит от 263 000 юаней (3,19 миллиона). Кроме нее, соперниками новинки от Zeekr станут Li Auto L6, BYD Sea Lion 07 и другие.