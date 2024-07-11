Популярный кроссовер Kia Soul обновился: что изменилось

Компания Kia представила обновленный кроссовер Soul 2025 модельного года.

© За рулем

Представлен кроссовер Kia Soul 2025 модельного года, автомобиль предлагается в стандартном и специальном исполнениях Soulmate.

Специальное исполнение предполагает двухцветную крышу, акценты на кузове и уникальные 18-дюймовые легкосплавные диски. Версия Soulmate получила премиальную аудиосистему Harman Kardon, а также интерьер Umber с сиденьями SynTex. Пакет специального выпуска доступен только для топовой модели EX, его стоимость составляет $1000.

Итоговая стоимость автомобиля составит $25 590. Стоимость базовой версии Soul 2025 года стартует с $20 290, что на $100 больше, чем в прошлом году. Soul LX начального уровня получил 16-дюймовые стальные диски, обычные осветительные приборы, полиуретановый руль и солнцезащитные козырьки без подсветки, а также кондиционер, тонированные стекла и 8-дюймовую информационно-развлекательную систему.

В начальное оснащение включены различные системы помощи водителю. Все модификации оснащены 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором, который развивает 147 л.с. и 179 Нм крутящего момента. Вариатор передает мощность лишь на передние колеса.