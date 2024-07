Changan показал салон нового CS75 Plus: он не такой, как ждали

Кроссовер получит трехэкранное табло, хотя прежде ему прочили отдельные дисплеи, причем центральный планшет должен был быть вертикальным. В продажу свежая модель, вероятно, поступит до конца года.

© Колеса.ру

Внешность паркетника CS75 Plus следующей генерации сам Changan раскрыл в мае – практически сразу после того, как в Сеть попали сертификационные снимки. Теперь же опубликованы фирменные изображения интерьера. Напомним, кроссовер с индексом CS75 дебютировал еще в 2013 году, во второе поколение он перешел в 2019-м, получив приставку Plus. С тех пор паркетник с «фамилией» пережил на родине несколько модернизаций, а после двух последних рестайлингов в 2022 и 2023 годах модель объявляли новым поколением. Но лишь запечатленный на этих картинках SUV является по-настоящему новым CS75 Plus.

Паркетнику достанется трехэкранное табло, которое будет возвышаться над передней панелью и иметь контурную подсветку. Changan CS75 Plus также получит двухспицевое рулевое колесо. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. На центральном тоннеле разместят две площадки для беспроводной зарядки и пару неприкрытых подстаканников.

Любопытно, что Плюсу прочили совсем другой интерьер! Так, ранее многие китайские СМИ растиражировали шпионский снимок салона якобы нового CS75 Plus: на том фото были отдельные виртуальная приборка и вертикальный планшет мультимедиа, а на тоннеле красовался джойстик коробки. Впрочем, не исключено, что кроссовер действительно получит такой салон – либо это будет какая-то особая версия, либо вертикальный тачскрин отрядят одному из прежних поколений (в Китае до сих пор продают даже «первый» CS75).

Что же касается экстерьера, то у паркетника новой генерации будет более агрессивный дизайн. Среди особенностей – вертикальные блоки фар с интегрированными светодиодными полосками, более узкая безрамочная радиаторная решетка с ярко выраженным V-образным элементом посередине, «пиксельные» задние фонари и выдвижные ручки дверей. Длина нового Changan CS75 Plus – 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1695 или 1705 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2800 мм. Для сравнения, размеры предыдущего Плюса для Китая: 4710/1865/1710 мм, расстояние между осями – 2710 мм.

Новинку предложат с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 188 или 192 л.с. О коробках информации все еще нет. Прежний CS75 Plus в Китае представлен с турбодвигателями 1.5 (188 л.с.) и 2.0 (233 л.с.), которые работают в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin. Кроме того, клиенты могут выбрать гибрид с установкой iDD на базе 1.5T. Привод в любом случае только передний.

На родине марки продажи кроссовера нового поколения, как ожидается, стартуют уже в этом году. В России сегодня присутствует одна из дореформенных версий Changan CS75 Plus.