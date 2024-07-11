В России будут платить за жалобы на пьяных водителей

В России решили платить за сообщения о пьяных за рулем. Вознаграждение за такие жалобы установили власти Тывы, говорится на официальном портале республики. Каждое сообщение будет вознаграждаться в размере 2500 рублей, если, конечно, состояние водителя будет подтверждено в ходе дальнейших действий дорожной полиции. Пьяных водителей в Тыве немало, отмечают власти: они в ответе за треть всех аварий на местных дорогах.

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Чтобы получить деньги, нужно пожаловаться на нетрезвого водителя в Департамент региональной безопасности или дежурному правительства Тывы, а затем в течение 45 дней подать заявление о получении денежного вознаграждения. Если жалоба не окажется ложной, награду выплатят в течение 10 дней.

Тыва не впервые побуждает жителей помочь в борьбе с нетрезвыми водителями, которых ловят по 5−6 ежедневно. Ранее там стали предлагать деньги населенным пунктам с наименьшим числом «пьяных» инцидентов.

Помимо Тывы, плату за информирование полиции о пьянстве за рулем ввели еще несколько регионов. Так, на конец прошлого года за такие жалобы платили две тысячи рублей в Нижегородской области, по три тысячи — в Коми и Вологодской, четыре — в Ямало-Ненецком АО. В Марий Эл активных граждан вознаграждают билетами в кинотеатры, театры и зоопарки.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении крупные штрафы для самокатчиков. Самый большой — 20−30 тысяч рублей — грозит за езду в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования.