Smart #1 получил новый аэродинамический комплект и диски от Brabus

Smart сотрудничает с Brabus уже много лет. Именно поэтому германское тюнинг-ателье предложило собственный пакет модернизаций для электрического кроссовера Smart #1.

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Программа индивидуализации Brabus для Smart начинается с обвеса кузова, изготовленного из высококачественного полиуретана. Более заметный сплиттер сочетается с новыми воздухозаборниками в бамперах.

Появились 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски Monoblock Z, однако Brabus также предлагает 21-дюймовую версию колес того же дизайна с десятью спицами в спецификации Рlatinum Edition. Благодаря новым пружинам кроссовер стал на 35 мм ближе к земле, что несколько улучшило его аэродинамику.

Тюнер также добавил набор накладок на пороги с логотипом Brabus и алюминиевые накладки на педали. А вот с технической точки зрения новостей никаких: пара электродвигателей кроссовера выдают 422 л.с. и 543 Нм, позволяя ему разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, а его аккумуляторной батареи на 66 кВт⋅ч, что вполне достаточно для пробега в 400 км.

Можно с уверенностью предположить, что немецкий тюнер в ближайшее время предложит собственные тюнинг-пакеты для smart #3 и будущего smart #5.