В города России поставили 267 новых электробусов

Автопарки 10 регионов России оснащены электробусами отечественного производства.

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В десяти регионах России в рамках федеральной программы обновления городского электротранспорта функционируют электробусы отечественного производства. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

На полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» он подчеркнул, что новый подвижной состав задействован не только в региональных центрах, но и в городах, например, в Волгодонске, Таганроге и Энгельсе. «Электробусы вышли на маршруты в 10 регионах России, и это важная точка в проекте.

Но мы не просто выпускаем новый транспорт, а выстраиваем эффективную систему управления им. Для этого внедряем цифровую платформу, которая позволяет контролировать весь процесс перевозки», – уточнил зампредседателя правительства. Всего на текущий момент субъекты РФ получили 267 электробусов, это 93% от общего объема, запланированного программой.

Кроме того, автопарки регионов пополнились 177 современными низкопольными трамваями. В Нижегородской, Курской, Липецкой областях и Пермском крае первые трамваи уже перевозят пассажиров, перечислил Григоренко. Также выполнены поставки в Липецкую и Саратовскую области, а в Пермский край новый подвижной состав прибыл с опережением графика.

Кроме того, в 2024 году планируется поставка двух- и трехсекционных трамваев в Саратовской и Волгоградской областях. Вместимость таких трамваев – до 247 пассажиров, почти в два раза больше, чем у односекционной модели. Григоренко отметил, что современные трамваи и электробусы оснащены высокотехнологичными системами управления, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами.