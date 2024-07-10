В России предложили вернуть правила утилизации автомобилей десятилетней давности

В России предлагают снова запустить программу утилизации старого транспорта. Авторы идеи предложили выдавать водителям сертификат в размере 20% от стоимость новой машины в обмен на утилизацию старого транспортного средства. С инициативой вернуть программу десятилетней давности выступил президент ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Глава организации заявил, что современный утильсбор используется по другому назначению, поэтому должен быть переименован.

Подщеколдин сообщил, что десять лет назад за сданную в утилизацию машину выдавали сертификат в размере 50 000 рублей, которым можно было воспользоваться при покупке нового транспортного средства. Учитывая, что новая Lada тогда стоила 250 000 рублей, автомобилисты могли оплатить 20 процентов новой машины сертификатом. Глава РОАД заявил, что при нынешней стоимости отечественных моделей в полтора миллиона рублей сертификаты за утилизацию необходимо выдавать на сумму в 300 000 рублей.

Кроме того, президент РОАД напомнил, что изначально под утилизационным сбором подразумевали программу утилизации старых машин. Сегодня это понятие используется в качестве дополнительной пошлины. По мнению специалиста, деньги, собранные в рамках утильсбора можно было бы направить на очистку страны от автомобильного хлама.

Накануне в РОАД призвали к отмене утильсбора для китайских машин. По мнению Подщеколдина, отмена пошлин сделает модели из Поднебесной доступнее для населения.