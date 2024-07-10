Бюджетный кроссовер Hyundai Exter отпраздновал год на рынке особой версией Knight

Новое исполнение отличилось черно-красным декором. Мотор перешел со стандартной модели, можно выбрать механику или роботизированную коробку.

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Компактный паркетник Hyundai Exter стартовал в Индии в июле прошлого года: только там и производят модель, и только там ее пока продают. Индийцам пятидверка в целом приглянулась. Так, по данным местного подразделения марки всего с момента запуска реализовано более 93 000 кроссоверов. Отпраздновать год присутствия Exter на рынке компания Hyundai решила «черной» спецверсией под названием Knight (переводится как «рыцарь»). Кстати, аналогичное исполнение было и у дорестайлинговой индийской Hyundai Creta второго поколения (в 2024-м «их» Крета пережила радикальный рестайлинг), плюс «рыцарская» комплектация сегодня доступна для кроссовера Hyundai Venue.

Напомним, Exter построен на базе индийского хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios, при этом у кросса все же свои кузов и дизайн экстерьера. Длина паркетника равна 3815 мм, расстояние между осями – 2450 мм. Внешние особенности Hyundai Exter Knight Edition – черные защитные пластины на бамперах (у стандартной модели они серебристые), черные же 15-дюймовые диски и потемневшие эмблемы и шильдики. Спереди и сзади есть красные декоративные полоски, в том же цвете выполнены передние тормозные суппорты. Сам кузов может быть не только черным, но также белым, темно-синим, серым или зеленым (в двух последних случаях в качестве опции можно заказать черную крышу). Наконец, на багажную дверь прицепили фирменную эмблему Knight.

В салоне спецверсии – черная обивка и красные акценты. Особый паркетник предложен в двух комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, люк с электроприводом. Более дорогой вариант – это еще штатный видеорегистратор с двойной камерой (вторая направлена в салон), красная подсветка пространства для ног, беспроводная зарядка для смартфона и охлаждаемый перчаточный ящик.

Двигатель перешел с обычного Hyundai Exter: это бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.2 мощностью 83 л.с. Можно выбрать паркетник с пятиступенчатой механикой или простенькой роботизированной коробкой. Привод в любом случае только передний.

Цена Hyundai Exter Knight начинается с отметки в 838 200 рупий, что эквивалентно примерно 882 000 рублей по текущему курсу. Стандартный кроссовер сейчас стоит от 612 800 рупий (около 645 000 рублей).

Следующей страной, где появится Exter, должна стать ЮАР. Впоследствии географию продаж расширят.