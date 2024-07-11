Представлен уникальный BMW XM "Sky is the limit" с кузовом, обшитым алькантарой

В мире автомобилей BMW дизайнеры не раз представляли экземпляры, отличающиеся неповторимым интерьером и экстерьером.

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После XM, покрытого бархатом, появился плагин-гибридный внедорожник, кузов и салон которого полностью отделан алькантарой - материалом, напоминающим замшу. Это синтетический текстиль состоит на 68% из полиэстера и на 32% из полиуретана, производится итальянской компанией Alcantara.

© rubmw.ru

Параметры электрифицированного внедорожника ХМ: 2004 мм в ширину и 1755 мм в высоту. Уникальный проект "Sky is the limit" представляет собой совместную работу BMW Italy и компании Alcantara.

© rubmw.ru

Интерьер также поражает воображение, в оформлении использована контрастная двухцветная тема с асимметричным дизайном. Карты передних дверей не одинаковые: со стороны пассажира - белая обивка, нижняя часть водительской двери черная, повторяя дизайн центральной консоли, передних сидений и рулевого колеса.

© rubmw.ru

Материал из алькантара применяется везде, дизайн дополнен строчкой цвета M и мотивами итальянского флага. Некоторые элементы салона получили лазерную перфорацию, чтобы подчеркнуть уникальность автомобиля.

© rubmw.ru

Представленный экземпляр не предназначен для продажи. Это - творческий проект двух компаний: BMW и Alcantara.