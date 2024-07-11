Для курьеров на электросамокатах предложили ввести аналог ОСАГО

Гражданскую ответственность курьеров, которые передвигаются на различных электровелосипедах или электросамокатах, предложено страховать. Соответствующий законопроект сегодня будет внесен в Госдуму. Страховщики инициативу поддерживают, но сомневаются, что столь малыми средствами удастся решить проблему со сбитыми пешеходами.

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Итак, что предлагается? Внести поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности и прописать в нем, что нанимать на работу курьеров можно только в том случае, если они застраховали свою гражданскую ответственность. Понятно, что это вызвано той неадекватной ситуацией, которая сейчас происходит на улицах больших городов. Огромное количество курьеров на электровелосипедах ездят, нарушая все возможные правила. А также они сбивают пешеходов и врезаются в машины, причиняя серьезный ущерб владельцам авто. Но привлечь их к материальной ответственности практически не получается. Как правило, за рулем такой техники сидят гастарбайтеры. Попробуй найди его после происшествия.

Как пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Развитие отрасли курьерской доставки, помимо очевидных удобств для потребителей товаров, провоцирует и ряд не менее очевидных проблем.

"Доход курьера напрямую зависит от количества доставок. Стремясь побыстрее доставить заказ, курьеры все чаще используют средства индивидуальной мобильности (СИМ), что увеличивает риски для пешеходов. Однако в случае столкновения и получения травм, порой достаточно серьезных, а также причинения вреда имуществу, в том числе транспортным средствам, пострадавшим пешеходам и автовладельцам крайне сложно получить компенсацию. Выход - страхование риска гражданской ответственности курьера. И в случае причинения вреда здоровью или имуществу гражданам, а также в случае ДТП и повреждения транспортного средства по вине доставщика компенсацию выплатит страховая компания. Другими словами, курьер вправе осуществлять свою деятельность только при наличии договора страхования гражданской ответственности. На это и направлен законопроект", - говорит депутат.



Но на деле не все так просто. Страховщики только "за" такую идею. Но есть проблемы. Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов, главная проблема заключается в том, что планируется организовать обязательное страхование. Но без указания конкретных ориентиров для страховщиков по расчету тарифов. В ОСАГО - все понятно. Есть машина, она стоит на учете, есть данные на нее. У автовладельца есть права - и тут тоже все понятно. У курьера на электровелосипеде или электросамокате нет ничего.

Каждый человек может приобрести полис страхования своей гражданской ответственности. Но каждому он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от многих факторов. Но если требовать от курьеров страховки, то должны быть некие единые параметры: зона ответственности, единые требования и правила по выплатам. Иначе получится, что тот, кто попал под колеса курьера одной компании, получит меньше, чем тот, кто попал по колеса другой. Закон не терпит такой несправедливости.

Но есть и другая проблема. У этих транспортных средств нет номеров. Как страховщик определит тот или иной электровелосипед или электросамокат, который сбил пешехода или врезался в автомобиль? Вводить регистрацию на эту технику? Пока невозможно. Дело в том, что у нее вообще нет номерных деталей. И каким образом идентифицировать транспорт? В общем тут больше вопросов, чем ответов на них.