Авторынок России переживает сложные временами: продажи продолжают падать

Как отмечают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели в 2024 году растут, но не могут достигнуть докризисного уровня. За первые шесть месяцев в России было продано почти 720 тысяч автомобилей – это на 79 % больше, чем за первое полугодие прошлого года.

По словам экспертов, это лучший показатель с начала СВО. Однако роста в продажах, по словам специалистов, ждать не следует. Отмечается, что больше всего автомобилей в этом году было продано в марте – более 146 тысяч.

Снижением продаж связано с новыми правилами параллельного импорта и удорожанием популярных автомобильных брендов. Напомним, в Приморье наблюдает рост на ввоз японских иномарок. За первые шесть месяцев 2024 года было ввезено 118 тысяч автомобилей для личного пользования граждан.