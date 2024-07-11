Подержанные китайские кроссоверы подвинули премиальных европейцев на рынке

Geely Monjaro занял место кроссоверов BMW на вторичном рынке. На вторичном рынке появились новые тенденции: автомобили дорожают, а средний срок продажи увеличивается. Кроме того, набирают популярность китайские кроссоверы. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», которые проанализировал данные по просмотрам объявлений подержанных кроссоверов за последний год.

В сегменте подержанных кроссоверов стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей самым популярным за прошедший год стал Volkswagen Tiguan первого поколения. За год его цена увеличилась на 7%: с 1 239 381 рублей в июне 2023 года до 1 326 024 рублей в июне 2024 года. Модель стала продаваться дольше: если годом ранее она «уходила» в среднем за 29 дней, сегодня это происходит в среднем за 33 дня.

На второй строчке — Renault Duster I, за прошедший год его цена повысилась на 4%: с 1 255 821 рублей до 1 304 797 рублей. Эта модель также стала продаваться дольше: сегодня автомобиль уходит за 42 дня вместо 32 дней.

В этом ценовом сегменте возраст автомобилей незначительно увеличился: на 1,5 года у частных продавцов (до 11,5 лет), и на 7 месяцев у дилеров (до 9,7 лет).

Среди кроссоверов стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей средний возраст моделей увеличился на 9 месяцев — до 5,8 лет у дилеров и 8,2 у частных продавцов.

В сегменте снова лидирует Volkswagen Tiguan, но уже второго поколения. За год он подорожал на 4%: с 2 464 253 рублей в 2023 году до 2 554 000 рублей в 2024 году. Средний срок продажи увеличился на 7 дней: с 37 до 46 дней.

Следом по популярности расположилась Mazda CX-5 II. Сроки её продажи увеличились всего на 3 дня и составили 41 день в 2024 году. За прошедший год Mazda CX-5 II подорожала на 5% и сейчас стоит 2 641 000 рублей.

В категории кроссоверов стоимостью от 3 до 5 млн рублей средний возраст автомобилей увеличился у дилеров на 6 месяцев (до 4,1 года), у частных продавцов — на 8 месяцев (до 5,8 лет).

В этом ценовом сегменте появился новый тренд на китайские автомобили. Если в 2023 году наиболее востребованным кроссовером был BMW X3 G03, который стоил порядка 3 982 000 рублей и продавался за 38 дней, то в 2024 году его место занял Geely Monjaro. За год этот автомобиль стал дороже на 2%: с 3 740 000 рублей в 2023 году до 3 810 000 рублей в 2024 году. Автомобиль показал большой рост среднего срока продажи: годом раньше он продавался на 20 дней меньше, в этом году — за 45 дней.

Следующим по популярности стал BMW X5 F15. За год его цена увеличилась на 5%: с 3 750 000 рублей до 3 926 000 рублей. Средний срок продажи увеличился на 9 дней до 60 дней в 2024 году.