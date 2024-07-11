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Россияне стали чаще выбирать подержанные китайские кроссоверы

Geely Monjaro занял место кроссоверов BMW на вторичном рынке. На вторичном рынке появились новые тенденции: автомобили дорожают, а средний срок продажи увеличивается. Кроме того, набирают популярность китайские кроссоверы. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», которые проанализировал данные по просмотрам объявлений подержанных кроссоверов за последний год.

Подержанные китайские кроссоверы подвинули премиальных европейцев на рынке
© Quto.ru

В сегменте подержанных кроссоверов стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей самым популярным за прошедший год стал Volkswagen Tiguan первого поколения. За год его цена увеличилась на 7%: с 1 239 381 рублей в июне 2023 года до 1 326 024 рублей в июне 2024 года. Модель стала продаваться дольше: если годом ранее она «уходила» в среднем за 29 дней, сегодня это происходит в среднем за 33 дня.

На второй строчке — Renault Duster I, за прошедший год его цена повысилась на 4%: с 1 255 821 рублей до 1 304 797 рублей. Эта модель также стала продаваться дольше: сегодня автомобиль уходит за 42 дня вместо 32 дней.

В этом ценовом сегменте возраст автомобилей незначительно увеличился: на 1,5 года у частных продавцов (до 11,5 лет), и на 7 месяцев у дилеров (до 9,7 лет).

Среди кроссоверов стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей средний возраст моделей увеличился на 9 месяцев — до 5,8 лет у дилеров и 8,2 у частных продавцов.

В сегменте снова лидирует Volkswagen Tiguan, но уже второго поколения. За год он подорожал на 4%: с 2 464 253 рублей в 2023 году до 2 554 000 рублей в 2024 году. Средний срок продажи увеличился на 7 дней: с 37 до 46 дней.

Следом по популярности расположилась Mazda CX-5 II. Сроки её продажи увеличились всего на 3 дня и составили 41 день в 2024 году. За прошедший год Mazda CX-5 II подорожала на 5% и сейчас стоит 2 641 000 рублей.

В категории кроссоверов стоимостью от 3 до 5 млн рублей средний возраст автомобилей увеличился у дилеров на 6 месяцев (до 4,1 года), у частных продавцов — на 8 месяцев (до 5,8 лет).

В этом ценовом сегменте появился новый тренд на китайские автомобили. Если в 2023 году наиболее востребованным кроссовером был BMW X3 G03, который стоил порядка 3 982 000 рублей и продавался за 38 дней, то в 2024 году его место занял Geely Monjaro. За год этот автомобиль стал дороже на 2%: с 3 740 000 рублей в 2023 году до 3 810 000 рублей в 2024 году. Автомобиль показал большой рост среднего срока продажи: годом раньше он продавался на 20 дней меньше, в этом году — за 45 дней.

Следующим по популярности стал BMW X5 F15. За год его цена увеличилась на 5%: с 3 750 000 рублей до 3 926 000 рублей. Средний срок продажи увеличился на 9 дней до 60 дней в 2024 году.

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