Автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе

Автомобильный рынок России в июне 2024 года сохранил пятое место в европейском первенстве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В ноябре там было продано 297 329 автомобилей (+6,1 % к такому же месяцу 2023 года). На втором месте находится Франция с показателем 181 712 машин (-4,8%). Третий результат показала Великобритания – 179 263 проданных машины (+1,1%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 160 046 машин (+15,2%).

Россия находится на пятой строчке рейтинга. По итогам июня 2024 года продажи автомобилей составили 124 394 штуки (+50,9%).

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей россияне потратили лишь 37% от этой суммы (2,59 млрд рублей). В 2023 году общая емкость рынка составила 12,64 трлн рублей, но на новые машины пришлось всего 27% от этой суммы, или 3,37 млрд рублей.