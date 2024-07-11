Бывший автозавод GM в Петербурге не заработает в ближайшие полтора года

Один из петербургских автозаводов будет простаивать еще полтора года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова, предприятие, которым раньше владел General Motors, а затем Hyundai, будет готово к перезапуску только в 2026 году. До ухода GM там собирали модели Opel, в 2020-м площадку выкупила Hyundai, но так и не успела освоить. В настоящее время заводом управляет «Арт-Финанс» (структура AGR Automotive Group, АГР).

Автозавод расположен в Шушарах. Его построили в 2008 году, объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 300 миллионов долларов. В разные годы с конвейера предприятия сходили Chevrolet Cruze, Trailblazer, Tahoe, Captiva, а также Opel Astra, Antara, Mokka и несколько моделей Cadillac. В 2015 году GM свернул производство в России, а завод законсервировал. Площадка пустовала до конца 2020 года, пока ее не приобрела Hyundai.

После покупки Hyundai постепенно начала осваивать мощности завода — туда планировалось перенести сборку кроссоверов Tuscon, Palisade и Sportage, которые выпускались на калининградском «Автоторе». Но из-за СВО эти планы так и не были реализованы — после её начала Hyundai приостановила деятельность в России, а позже избавилась от российских активов, включая все заводы.

Что же касается «Арт-Финанс», то этой компании также принадлежит бывшие предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и завод Volkswagen в Калужской области, где раньше собирали Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Все перечисленные площадки вошли в состав Группы «АГР» — дочерней компании «Арт-Финанс», зарегистрированной весной 2023 года. Основной петербургский автозавод уже возобновил работу, там выпускают автомобили марки Solaris, прежде известные как Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X.