Новый кроссовер KGM Actyon попал на первые фото

Компании SsangYong больше нет, но славное наследие не кануло бесследно, и теперь автомобили выпускаются под брендом KGM, но со знакомыми названиями моделями. Даже Actyon сохранили. И вот как он будет выглядеть.

© Российская Газета

Новинку сфотографировали, как предполагается, на сборочной линии. По крайней мере, так утверждает сайт Autospy, опубликовавший снимки. На них виден дизайн внешности кроссовера, в котором прослеживается что-то от Kia, что-то от разномастных "китайцев", но если сказать коротко и ёмко, то вышло вполне оригинально.

© Российская Газета

Можно было бы предположить, что это рендеры и выдача желаемого за действительное от болеющих за судьбу наследия SsangYong, но при сопоставлении фото кроссовера на заводе и "шпионских", на которых авто в камуфляже, то веры в достоверность прибавляется.

Салон тоже пока засвечен только на "шпионских" фото, но разглядеть на них что-то кроме широкоформатного экрана мультимедиа нельзя.

О силовой установке официальных данных нет, но новый KGM Actyon построен на базе Torres EVX и даже фигурировал в сводках инсайдеров как Torres Coupe, что позволяет говорить об унификации. Это означает, что Actyon получит версию с 207-сильным электромотором и аккумулятором не менее 70 кВт·ч.

Ранее сообщалось, что дебют нового электрокроссовера состоится во второй половине 2024 года.

В настоящий момент в модельном ряду KGM есть кроссоверы Torres (с ДВС), Torres EVX (EV), Korando E-Motion (EV), Tivoli, пикап Musso, большой внедорожник Rexton.