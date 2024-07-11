Ведущим дизайнером нового Ford Capri оказался россиянин

Внешность нового Ford Capri создана российским дизайнером. Название новинки взято из исторического портфолио бренда: под этим именем на протяжении двух десятилетий (с 1969 по 1986 годы) выпускался европейский аналог модели Mustang. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», ведущим дизайнером по экстерьеру этой машины выступил Андрей Конопатов, россиянин, выпускник МАМИ.

Базовая версия кросс-купе имеет задний привод, так как оснащается одним мотором отдачей 286 л.с. и 545 Н∙м. Такой машине полагается 77-киловаттная батарея, которой хватает на 627 километров пути.

Более дорогой вариант укомплектован двумя моторами, а их суммарная отдача достигает 340 сил. В этом случае электрокар располагает 79-киловаттным аккумулятором, а запас хода составляет 592 километра.

Размеры возрождённого «Капри» — 4634х1946х1626 мм при размерности колёсной базы 2767 мм. В основе модели лежит платформа, которую «Форду» предоставил концерн Volkswagen.

Между тем, житель Чечни построил внедорожник мечты на базе ГАЗ-66. Необычный автомобиль, не имеющий собственного названия, создал местный самодельщик Имран Турлаев.