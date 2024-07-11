«Москвич 6» перевели на газ: он проезжает до 900 километров

У лифтбека «Москвич 6» появилась экономичная версия. За разработку ГБО для «Москвичей» отвечает компания «РариТЭК Холдинг». Уже в ближайшее время она начнет выпускать газомоторные версии моделей «Москвич 6» и «Москвич 3» в Набережных Челнах. До конца 2024 года планируется собрать более тысячи таких машин, при этом площадка рассчитана на производство до четырех тысяч автомобилей с ГБО в год. Цены пока не объявлены, однако, по предварительным оценкам, газомоторные «Москвичи» будут стоить на 120−130 тысячи рублей дороже обычных.

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Известно, что «РариТЭК» специализируется на производстве газомоторных грузовиков КамАЗ и автобусов НефАЗ. «Москвичи», доработанные компанией, смогут потреблять и бензин, и сжатый природный газ (метан). Поскольку цена метана втрое меньше, чем у бензина АИ-95, экономия может быть очень существенной.

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В пресс-службе «РариТЭК Холдинг» заявили, что «газифицированные» версии обеих моделей «Москвича», лифтбека 6 и кроссовера 3, готовы к выходу на рынок. Они оснащены 136-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра в связке с вариатором. Объем бака КПГ составляет 67 литров, расход природного газа — семь кубических метров на 100 километров в смешанном цикле. Запас хода исключительно на природном газе — 250 километров, а общий (бензин+газ) достигает 900 километров.

Ранее сообщалось, что основными покупателями «Москвичей» с газобаллонным оборудованием могут стать корпоративные парки. Очевидный минус переоснащения машин в Набережных Челнах — затраты на логистику.

Между тем обычный «Москвич 6» комплектуется не только упомянутым 136-сильным двигателем и вариатором, но также мотором на 174 лошадиные силы и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Лифтбек 2024 года выпуска стоит от 2 200 000 до 2 400 000 рублей за версию с CVT, а вот цены на 174-сильный «Москвич 6» на сайте марки указаны только за машину 2023 года — 2 486 000 рублей.