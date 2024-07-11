УАЗ провел очередную модернизацию производства

Ульяновский автозавод улучшил условия работы сотрудников. С того момента, как предприятие возглавил «производственник» Алексей Спирин, на предприятии постоянно ведутся самые разнообразные работы. Например, сейчас между участками сварки кузовов «Пикапов» и «Буханок» смонтировали ограждение площадью 72 м². Теперь рабочие места будут чётко разделены.

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Построить ограждение кайдзен-группа решила из-за разных условий организации рабочих мест. На сварке «Пикапов» используется контактная сварка, а для кузовов «старого грузового ряда» (так официально именуется «Буханка» со своими производными) применяется полуавтоматическая сварка и опайка газом.

Руководство компании постоянно улучшает условия труда рабочих. В 2023 году были отремонтированы 7 душевых, а также фойе одного из заводских корпусов. Кроме того, в зданиях заменили 240 квадратных метров полов, 300 квадратных метров остекления и 5500 квадратных метров кровли.

Между тем, эксперты Quto подсчитали, как изменилась стоимость УАЗ «Патриот» за 3 года. Редакция сравнила актульные ценники и данные, датированные началом июня 2021 года.