В России растет спрос на доставку автомобилей из-за границы

В России заметили резкий всплеск спроса на доставку автомобилей. В первом полугодии спрос на перевозку автомобилей из-за границы и по России вырос на 42%. Об этом сообщили представители сервисов по размещению объявлений и грузоперевозчики. Эксперты объясняют такой всплеск увеличением объёма рынка легковых автомобилей. К тому же, заграницей машины стоят дешевле, однако расходы на транспортировку, утильсбор и налоги нивелируют эту разницу.

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Россияне стали чаще пользоваться всеми видами перевозок автомобилей и консультированием по их оформлению. По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на эти услуги вырос на 42%. По данным аналитиков, выросло и количество исполнителей, которые готовы перегнать транспортное средство как по России, так и из-за границы, — на 33%.

Тренд на рост спроса на перевозку автомобилей подтвердили и в компании «Драйв Маркет», которая занимается доставкой машин из-за границы. «Раньше клиенты были частными лицами, которые чаще самостоятельно перегоняли приобретённые автомобили. Сейчас они более склонны поручать это сторонним сервисам или организациям», — рассказала основатель и гендиректор организации Евгения Никишова. По мнению эксперта, рост спроса на перевозку автомобилей также связан с активным развитием сервисов доставки. Помимо еды и товаров, некоторые маркетплейсы стали заниматься продажей машин.

Всплеск спроса на автовозы объясняется увеличением объёма рынка легковых автомобилей, считает региональный директор по продажам Sinoway Group (дилер Shacman) Денис Ермолин.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, автомобилисты ищут способы приобрести автомобиль дешевле. Кроме того, многие потребители не готовы менять привычные марки машин на китайские, и поэтому они пользуются услугами перегонщиков и перевозчиков. По мнению специалиста, перевозка машин будет популярна до тех пор, пока в Россию не вернутся европейские, корейские и японские бренды.

Автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин отметил, что при транспортировке машины из-за границы выгода от низкой стоимости исчезает: «Стоимость транспортировки, утильсбор и налоги приводят к тому, что цена на машину будет такой же, как и у официального дилера. Только без гарантий и возможности её нормально обслужить».