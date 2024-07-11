Будущий кросс-хэтчбек Renault 4 был пойман на дороге в камуфляже

Ожидается, что премьера новинки французской марки пройдёт через несколько месяцев в рамках Парижского автосалона. До дилеров пятидверка, скорее всего, доберётся в первой половине 2025 года.

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Французский производитель представил план развития своих брендов на ближайшие несколько лет ещё в начале 2021-го. Представленная тогда стратегия предполагала, что марка Рено до конца 2025 года представит несколько электромобилей. Напомним, одной из новинок стал хэтчбек Renault 5, который дебютировал в феврале 2024-го, а сейчас компания готовит к премьере кросс-хэтчбек Renault 4.

Напомним, как и у «пятёрки», название будущей новинки является возрождённым: автомобиль, продаваемый во Франции под именем Renault 4L – Quatrelle, появился в 1961 году. При этом модель, продержавшаяся на конвейере до 1994-го, была весьма популярна: за прошедшие годы удалось выпустить свыше восьми миллионов экземпляров.

Близкий к производству вариант нового Renault 4 в 2021-м засветился на патентных картинках, а в октябре 2022-го компания презентовала концепт 4Ever Trophy: разработчики снабдили его различными внедорожными «фишками» – массивным обвесом по периметру кузова, багажником на крыше и лопатой, закреплённой на корме.

Сейчас разработка проекта в самом разгаре. Прототип будущего электрокара французского бренда проходит серию летних испытаний: фотошпионы сумели поймать замаскированную машину в ходе тестов на дорогах общего пользования в южной части Европы. Свежими снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Пока что детали экстерьера Renault 4 невозможно разглядеть из-за плотной маскировочной плёнки. В Рено даже дополнительно заклеили фары и задние фонари, чтобы нельзя было изучить их форму и световой рисунок. Судя по фото, серийная версия модели может получить рейлинги на крыше, антенну «акулий плавник», спойлер на верхней части багажной двери, накладки на колёсные арки, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки.

Ожидается, что в основу товарной версии Renault 4 ляжет платформа AmpR Small, представляющая собой модернизированную версию «тележки» CMF-B. Вероятно, новинка позаимствует часть техники у «пятёрки»: речь идёт об электромоторах, отдача которых равна 122 и 150 л.с. По предварительным данным, «четвёрке» предложат пару батарей на выбор – ёмкостью 40 и 52 кВт*ч. Дальнобойность на одной зарядке превысит 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

Премьера Renault 4, вероятно, пройдёт грядущей осенью в рамках Парижского автосалона. Такая «зелёная» пятидверка до дилеров на европейском рынке может добраться в первой половине 2025 года. Цены «четвёрки» станут известны позже, отметим, актуальный хэтчбек Renault 5 на домашнем рынке, во Франции, можно купить минимум за 29 490 евро. Конкуренцию «четвёрке» в Европе составит кросс-хэтчбек Citroën ë-C3, который был представлен в октябре прошлого года.