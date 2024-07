Новый Jetour X70 Plus показали на официальных фото

От прочих членов семейства X70 грядущий паркетник отличился, прежде всего, оформлением передней части. На домашний рынок такой SUV должен выйти до конца текущего года. По предварительным данным, модель предложат с бензиновым турбомотором 1.5.

Самый первый кроссовер Jetour X70 (бренд Jetour принадлежит компании Chery) дебютировал в 2018 году. А сегодня это отдельное семейство: в него входят машины с различными приставками – например, Plus или Pro. Друг от друга они отличаются в основном дизайном. В марте 2024-го в Сети появились сертификационные снимки паркетника Jetour X70 Plus с новым обликом. Месяц спустя такой кроссовер выставили на Пекинском автосалоне, однако отдельного пресс-релиза его не удостоили. И вот марка наконец приступила к продвижению самого свежего Плюса: опубликованы фирменные изображения. К слову, пока неизвестно, станет ли этот Jetour X70 Plus заменой одному из нынешних кроссоверов или же он дополнит гамму.

Внешность «семидесятки» сделана в новом фирменном стиле, который уже примерил старший паркетник Jetour X90 Pro. Характерная особенность – узкая светодиодная линия под кромкой капота и расположенные ниже прямоугольные блоки фар. При этом Jetour X70 Plus вдобавок получил радиаторную решетку с горизонтальными полосками, тогда как у X90 Pro на решетке красуются вертикальные клинья. От прочих Плюсов новая версия также отличилась оформлением заднего бампера.

Официальных картинок интерьера пока нет. У машины, показанной в Пекине, внутри были табло в новом корпусе и новые же дефлекторы обдува. Для модели заявлены пяти- или семиместный салон.

По предварительной информации, преобразившийся Jetour X70 Plus предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 184 л.с. Данных о коробке еще нет. Привод же, скорее всего, только передний.

В Китае кроссовер с новым дизайном в продаже ждут уже в этом году.

Напомним, одна из разновидностей Jetour X70 Plus присутствует и на российском рынке (Kolesa.ru уже испытал SUV, подробности – в нашем материале). В РФ паркетник сегодня представлен с турбомотором 1.6 (190 л.с.), 7DCT и передним приводом. Рекомендованная цена – от 2 999 900 рублей (без учета акций).

Между тем ранее местное подразделение Jetour пообещало России целую россыпь премьер. Так вот на презентационном слайде был засвечен некий новый X70 Plus – и он очень похож на ту модель, которая скоро появится в Китае. Старт российских продаж такого Плюса намечен на первый квартал следующего года, причем нашему SUV обещан полный привод.