На перехватывающих парковках Петербурга появятся зарядные станции

В Петербурге электрокары можно будет подзарядить на парковках. Первая из таких станций должна появится в первом полугодии следующего года. Новый проект должен мотивировать горожан переходить на экологически чистый транспорт.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что совсем скоро на перехватывающих парковках появятся зарядные станции медленного типа. Водители смогут оставлять свои электромобили заряжаться, а сами смогут поехать дальше на общественном транспорте.

Зарядные станции медленного типа более безопасны, эффективны и удобны, что является их несомненным преимуществом. Каждый терминал получит по два зарядных кабеля общей мощностью 22 кВт. При использовании всей мощности время полной зарядки электрокара составит 4 часа, при 11 кВт — 8 часов.

Ранее компания Huawei опровергла информацию о выпуске собственного электромобиля. Китайский техногигант собирается сосредоточиться на разработке технологий для умных автомобилей. Он продолжит поддерживать SERES и других производителей, пользующихся её технологиями в своих автомобилях.