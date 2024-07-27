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Ушла эпоха: последние экземпляры

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Jaguar F-Type. Британская компания продемонстрировала финальный спорткар, который собран на предприятии в городе Касл-Бромвич. Заключительный F-Type изготовлен спустя ровно полвека после завершения выпуска легендарного E-Type.
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Jaguar F-Type. Британская компания продемонстрировала финальный спорткар, который собран на предприятии в городе Касл-Бромвич. Заключительный F-Type изготовлен спустя ровно полвека после завершения выпуска легендарного E-Type. 
© Motor.ru
Автомобиль в колере Giola Green с 5,0-литровым V8, чёрным тканевым верхом и кожаным интерьером цвета Tan Windsor оформили в стиле сделанного 50 лет назад E-Type Series III Convertible, которому полагался 5,3-литровый V12.
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Автомобиль в колере Giola Green с 5,0-литровым V8, чёрным тканевым верхом и кожаным интерьером цвета Tan Windsor оформили в стиле сделанного 50 лет назад E-Type Series III Convertible, которому полагался 5,3-литровый V12. 
© Motor.ru
Кабриолет не будет доступен для покупки и останется в фирменном собрании — Jaguar Daimler Heritage Trust. F-Type Convertible дебютировал в 2013 году, а в 2014-м появилось купе. С тех пор выпущен 87 731 спорткар, при этом складской запас машин даст возможность продавать их до следующего года.
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Кабриолет не будет доступен для покупки и останется в фирменном собрании — Jaguar Daimler Heritage Trust. F-Type Convertible дебютировал в 2013 году, а в 2014-м появилось купе. С тех пор выпущен 87 731 спорткар, при этом складской запас машин даст возможность продавать их до следующего года. 
© Motor.ru
MINI Clubman. Универсал ушёл в отставку: он уступил своё место на конвейере предприятия в Оксфорде электрическому кроссоверу Aceman.
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MINI Clubman. Универсал ушёл в отставку: он уступил своё место на конвейере предприятия в Оксфорде электрическому кроссоверу Aceman. 
© Motor.ru

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Первый Clubman нового времени появился в 2007-м. Прощальное издание Final Edition вышло в количестве 1969 штук: это намёк на год рыночного дебюта классической модели под тем же названием.
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Первый Clubman нового времени появился в 2007-м. Прощальное издание Final Edition вышло в количестве 1969 штук: это намёк на год рыночного дебюта классической модели под тем же названием. 
© Motor.ru
Финальный экземпляр выпущен именно в таком исполнении. В общей сложности собрали порядка 1,1 миллиона единиц.
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Финальный экземпляр выпущен именно в таком исполнении. В общей сложности собрали порядка 1,1 миллиона единиц. 
© Motor.ru
Автомобиль предлагали с 2,0-литровой 192-сильной бензиновой «турбочетвёркой» и передним или полным приводом, а в некоторых странах продавалась дизельная версия.
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Автомобиль предлагали с 2,0-литровой 192-сильной бензиновой «турбочетвёркой» и передним или полным приводом, а в некоторых странах продавалась дизельная версия. 
© Motor.ru
Chrysler 300. Седан покинул конвейер спустя почти два десятилетия производства: последний экземпляр собрали на предприятии в городе Брамптон (Канада).
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Chrysler 300. Седан покинул конвейер спустя почти два десятилетия производства: последний экземпляр собрали на предприятии в городе Брамптон (Канада). 
© Motor.ru
Финальную версию выпустили тиражом 2200 единиц — 2000 для США и 200 для Канады. Особое исполнение отличалось чёрной решёткой радиатора с красно-бело-синим обозначением модели, а также чёрной окантовкой фар и фонарей.
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Финальную версию выпустили тиражом 2200 единиц — 2000 для США и 200 для Канады. Особое исполнение отличалось чёрной решёткой радиатора с красно-бело-синим обозначением модели, а также чёрной окантовкой фар и фонарей. 
© Motor.ru

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В комплектацию вошли кованые колёса диаметром 20 дюймов, четырёхпоршневые суппорты тормозов Brembo и акустика с 19 динамиками. 6,3-литровый «атмосферник» Hemi V8 выдавал 492 лошадиные силы.
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В комплектацию вошли кованые колёса диаметром 20 дюймов, четырёхпоршневые суппорты тормозов Brembo и акустика с 19 динамиками. 6,3-литровый «атмосферник» Hemi V8 выдавал 492 лошадиные силы. 
© Motor.ru
Audi TT. Заключительным стал 662 762-й экземпляр, выпущенный в венгерском Дьере. Производство модели завершилось спустя без малого 26 лет. Последним оказалось купе TTS с 2,0-литровым 310-сильным бензиновым турбодвигателем и полным приводом Quattro. Концепт представили на выставке во Франкфурте в 1995 году. Сборка стартовала с купе: первое изготовили в феврале 1998-го.
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Audi TT. Заключительным стал 662 762-й экземпляр, выпущенный в венгерском Дьере. Производство модели завершилось спустя без малого 26 лет. Последним оказалось купе TTS с 2,0-литровым 310-сильным бензиновым турбодвигателем и полным приводом Quattro. Концепт представили на выставке во Франкфурте в 1995 году. Сборка стартовала с купе: первое изготовили в феврале 1998-го. 
© Motor.ru
Годом позже начали делать родстер. Теперь автомобиль отправили в отставку без наследника. Производитель надеется, что рано или поздно машина может возродиться в виде электромобиля, но окончательного решения ещё нет. До прощания с ТТ компания создала несколько финальных исполнений для различных рынков — британского, японского, испанского и североамериканского.
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Годом позже начали делать родстер. Теперь автомобиль отправили в отставку без наследника. Производитель надеется, что рано или поздно машина может возродиться в виде электромобиля, но окончательного решения ещё нет. До прощания с ТТ компания создала несколько финальных исполнений для различных рынков — британского, японского, испанского и североамериканского. 
© Motor.ru
Bugatti Chiron Super Sport L'Ultime Французская фирма снабдила заключительный Chiron приставкой L'Ultime: это экземпляр в исполнении Super Sport с оригинальными оформлением экстерьера и интерьера. Кузов выкрашен в цвета Atlantic Blue и French Racing Blue, как у первого образца модели, представленного восемь лет назад на выставке в Женеве.
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Bugatti Chiron Super Sport L'Ultime Французская фирма снабдила заключительный Chiron приставкой L'Ultime: это экземпляр в исполнении Super Sport с оригинальными оформлением экстерьера и интерьера. Кузов выкрашен в цвета Atlantic Blue и French Racing Blue, как у первого образца модели, представленного восемь лет назад на выставке в Женеве. 
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Однако у новинки градиент перевёрнут, а колёса окрашены в такой же оттенок, что и соответствующая часть кузова. Ещё на боковины вручную нанесли наименования мест и событий, оставивших след в истории гиперкара.
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Однако у новинки градиент перевёрнут, а колёса окрашены в такой же оттенок, что и соответствующая часть кузова. Ещё на боковины вручную нанесли наименования мест и событий, оставивших след в истории гиперкара. 
© Motor.ru

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Кроме того, появились синяя эмблема компании на радиаторной решётке (при этом сетка иная, нежели у стандартных машин), множество чисел «500» и флаг Франции на корпусах зеркал. Салон в колере Deep Blue дополнен декором Blue Carbon Matt. Вставки в дверях сделаны из переплетённых кожаных полос.
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Кроме того, появились синяя эмблема компании на радиаторной решётке (при этом сетка иная, нежели у стандартных машин), множество чисел «500» и флаг Франции на корпусах зеркал. Салон в колере Deep Blue дополнен декором Blue Carbon Matt. Вставки в дверях сделаны из переплетённых кожаных полос. 
© Motor.ru
Отдача квадротурбомотора W16 8.0 составляет 1600 лошадиных сил и 1600 Нм. Трансмиссия — семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением и изменёнными передаточными числами. Ускорение до «сотни» требует 2,3 секунды, максимальная скорость достигает 440 километров в час.
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Отдача квадротурбомотора W16 8.0 составляет 1600 лошадиных сил и 1600 Нм. Трансмиссия — семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением и изменёнными передаточными числами. Ускорение до «сотни» требует 2,3 секунды, максимальная скорость достигает 440 километров в час. 
© Motor.ru
Bugatti Chiron. Что касается стандартного Chiron, последним стал довольно «скромный» экземпляр.
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Bugatti Chiron. Что касается стандартного Chiron, последним стал довольно «скромный» экземпляр. 
© Motor.ru
Автомобиль в начальной версии с 1500-сильным W16 побывал в подразделении персонализации Sur Mesure и стоил владельцу 3 миллиона долларов. Простой чёрный колер Nocturne дополнен медными акцентами Copper.
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Автомобиль в начальной версии с 1500-сильным W16 побывал в подразделении персонализации Sur Mesure и стоил владельцу 3 миллиона долларов. Простой чёрный колер Nocturne дополнен медными акцентами Copper. 
© Motor.ru
Изготовлена машина по просьбе создателя и руководителя канадской компании Inclusive Energy, выпускающей и обслуживающей оборудование для нефтяников.
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Изготовлена машина по просьбе создателя и руководителя канадской компании Inclusive Energy, выпускающей и обслуживающей оборудование для нефтяников. 
© Motor.ru

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Клиент заказал гиперкар ещё в ноябре 2021 года. Модель может разогнаться до ста за 2,5 секунды, до трёхсот — за 13,6, а ещё она способна достичь 420 километров в час.
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Клиент заказал гиперкар ещё в ноябре 2021 года. Модель может разогнаться до ста за 2,5 секунды, до трёхсот — за 13,6, а ещё она способна достичь 420 километров в час. 
© Motor.ru

Не самые успешные автомобили уходят в отставку тихо, не привлекая внимания, ведь о них вряд ли кто-то вспомнит. Совсем иначе обстоит дело с культовыми машинами, у которых множество фанатов по всему миру. Иногда производители вынуждены избавляться даже от ярких и популярных моделей — скажем, из-за ужесточения экологических норм. Прощание с интересными творениями легендарных брендов порой становится важным событием. В нашей подборке — несколько примеров последнего времени: недавно завершился жизненный цикл двух спорткаров, компактного универсала, мощного седана и очень дорогого гиперкара.

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