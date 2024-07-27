Ушла эпоха: последние экземпляры
Не самые успешные автомобили уходят в отставку тихо, не привлекая внимания, ведь о них вряд ли кто-то вспомнит. Совсем иначе обстоит дело с культовыми машинами, у которых множество фанатов по всему миру. Иногда производители вынуждены избавляться даже от ярких и популярных моделей — скажем, из-за ужесточения экологических норм. Прощание с интересными творениями легендарных брендов порой становится важным событием. В нашей подборке — несколько примеров последнего времени: недавно завершился жизненный цикл двух спорткаров, компактного универсала, мощного седана и очень дорогого гиперкара.