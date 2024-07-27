Ушла эпоха: последние экземпляры

Кабриолет не будет доступен для покупки и останется в фирменном собрании — Jaguar Daimler Heritage Trust. F-Type Convertible дебютировал в 2013 году, а в 2014-м появилось купе. С тех пор выпущен 87 731 спорткар, при этом складской запас машин даст возможность продавать их до следующего года.