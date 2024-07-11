Организация Euro NCAP опубликовала результаты последних проведённых краш-тестов, участником которых также стал Dacia Duster третьего поколения.

Кроссовер заработал только три звезды. Основная претензия экспертов к количеству электронных ассистентов, но при расширении списка оборудования цена на Duster перестанет быть такой привлекательной: в Германии модель стоит от 18 950 евро. За наличие и работу помощников "Дастер" набрал 57%.

Чуть лучше обстоят дела с защитой пешеходов: 60%. Защиту взрослых и детей Euro NCAP оценила в 70% и 84% соответственно.

По крайней мере, три звезды по итогам краш-тестов лучше, чем одна, как у Dacia Jogger, протестированного в прошлом году.

Также в этой сессии краш-тестов были проверены на соответствие критериям безопасности Suzuki Swift, который также отработал на три звезды, Mercedes E-Class, VW Passat, Skoda Superb и Skoda Kodiaq, ставшие "отличниками".