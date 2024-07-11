Новый Renault Duster получил три звезды Euro NCAP. Краш-тест сняли на видео
Организация Euro NCAP опубликовала результаты последних проведённых краш-тестов, участником которых также стал Dacia Duster третьего поколения.
Кроссовер заработал только три звезды. Основная претензия экспертов к количеству электронных ассистентов, но при расширении списка оборудования цена на Duster перестанет быть такой привлекательной: в Германии модель стоит от 18 950 евро. За наличие и работу помощников "Дастер" набрал 57%.
Чуть лучше обстоят дела с защитой пешеходов: 60%. Защиту взрослых и детей Euro NCAP оценила в 70% и 84% соответственно.
По крайней мере, три звезды по итогам краш-тестов лучше, чем одна, как у Dacia Jogger, протестированного в прошлом году.
Также в этой сессии краш-тестов были проверены на соответствие критериям безопасности Suzuki Swift, который также отработал на три звезды, Mercedes E-Class, VW Passat, Skoda Superb и Skoda Kodiaq, ставшие "отличниками".
"Разница в рейтингах частично обусловлена сегментами, в которых представлены автомобили, но Euro NCAP также считает, что это вопрос приоритетов бренда. Некоторые, такие как Mercedes-Benz, Skoda, VW, BMW и Renault, убеждены в приверженности своих клиентов безопасности, делая её одной из ценностей выпускаемой продукции. Dacia и Suzuki делают акцент на доступности, но потребители не должны сомневаться, что на рынке есть автомобили-конкуренты Duster и Swift, которые предлагают значительно более высокий уровень безопасности", - прокомментировал итоги краш-тестов доктор Михил ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP