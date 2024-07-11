Энтузиасты построили аналоговый рестомод на базе Ferrari 355

Купе Ferrari 355 превратили в рестомод с углепластиковым кузовом. Машина, которую выпустят в количестве 55 штук, обзавелась более жестким шасси, новой проводкой, тормозами и двигателем, отдача которого составила 420 лошадиных сил. Коробка передач — шестиступенчатая «механика». Мировая премьера двухдверки 355 by Evoluto запланирована на следующий месяц.

© Motor.ru

Усиленное композитными вставками шасси, атмосферный двигатель V8 и механическая коробка передач. По словам Evoluto Automobili, их рестомод Ferrari 355 выступает аналоговым антидотом от засилья «цифровых» суперкаров. Его дизайн разработан студией Иэна Кэллума. По аналогии с Vanquish 25 by R-Reforged облик исходной машины изменился несильно. Формы стали более мускулистыми, передние воздухозаборники — шире и глубже, а фары перевели на светодиоды. Все внешние панели углепластиковые, что позволило снизить массу до целевых 1250 килограммов.

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

Двигатель 355 by Evoluto — это «восьмёрка» 3.5 с «плоским» коленвалом, форсированная с 380 до 420 лошадиных сил. Агрегат получил новую систему управления и зажигания, впускные клапаны увеличенного диаметра, жёсткие толкатели и кастомный кулачковый вал — в общей сложности более 200 новых и модернизированных компонентов. Результат — взрывной отклик на нажатие педали акселератора и улучшенная обратная связь. Коробка передач осталась механической. В Evoluto поработали над точностью переключений, заменили «внутренности» и снизили вес. Вдобавок на машине обновили тормозные магистрали и сами механизмы. Штатные — Brembo, но за доплату предложат углерод-керамику.

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

© Evoluto Automobili

Наконец, рестомоду положена современная электрическая архитектура, а также колёса диаметром 19 дюймов с шинами Michelin Pilot Sport 4S. Салон перешьют заново, как того потребует заказчик: хоть кожей, хоть алькантарой, хоть любым их сочетанием. Тираж 355 by Evoluto составит 55 экземпляров. Цена не сообщается. Потенциальным покупателям машину покажут на закрытом мероприятии в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. А вот публичную премьеру купе отпразднует на Monterey Car Week в следующем месяце.