В России столкнулись с острым дефицитом таксистов

Дефицит кадров в сфере таксомоторных перевозок в России оценивается в 500-700 тысяч человек. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Всего в такси сейчас работает около 3% населения. Несмотря на то, что средняя зарплата водителей в этой сфере выросла на 23% и превысила 107 тысяч рублей в месяц, люди не стремятся в нее.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, посвященного общественному восприятию услуг такси, работать или подрабатывать в этой сфере готовы лишь 19% россиян — остальные не рассматривают для себя такой возможности. Вместе с тем 66% опрошенных ВЦИОМ респондентов признались, что заметили большой рост цен на услуги такси за последний год.

В публикации отмечается, что сами зарплаты водителей такси продолжают расти, однако активная фаза зарплатной гонки уже позади. Например, средние зарплатные предложения в первом полугодии 2024 года остались практически на уровне 2023 года.