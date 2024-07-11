Водителей не будут лишать прав за сокрытие номера на парковке

В Госдуме уточнили, кого не будут лишать прав за скрытые номера. Нижняя палата приняла в первом чтении законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет за управление автомобилем со скрытыми госномерами. И речь идет именно об управлении: припаркованных машин это не коснется, подчеркнул в беседе с ТАСС депутат Ярослав Нилов, участвовавший в обсуждении проекта.

© РИА Новости

Когда автомобиль стоит, номера могут быть под лобовым стеклом, на любом другом месте либо «вообще нигде не находиться», сказал Нилов. Наказывать будут только за управление машиной со скрытыми номерами.

Разработанный МВД законопроект предлагает выделить ответственность за такое нарушение в отдельный состав. Наказание — лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройства. Также до полутора лет хотят увеличить срок лишения за повторную езду на машине вообще без номеров.

Сейчас по части 2 статьи 12.2 КоАП сокрытие номеров приравнивается к езде без них. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Недавно лишать прав предложили за еще одно нарушение — неправомерную установку знака «Инвалид». Сейчас за это штрафуют на пять тысяч рублей с конфискацией авто.