Для Белоруссии создали «народную» спецверсию Lada Vesta

В автоцентрах Белоруссии появилась лимитированная версия Lada Vesta. Как выяснила редакция Quto, в соседней стране открылись продажи новой комплектации Lada Vesta под названием Special Edition. Она продаётся по цене 43 900 белорусских рублей (1 200 000 российских). При этом машина, оборудованная 106-сильным 1,6-литровым мотором, весьма неплохо оснащена.

В список оборудования такой «Весты» включены фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, кондиционер, электрические стеклоподъемники и элекропривод зеркал.

Похоже, что версия Special Edition по своему наполнению идентична комплектации Comfort'24 для российского рынка, которую наши дилеры отдают минимум за 1 513 900 рублей, то есть на 300 000 дороже, чем белорусы.

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Как рассказал Quto один из минских продавцов, все машины из наличия разобраны (особенным спросом пользуется вариант тёмно-серого цвета). Но можно оставить заказа на автомобили, которые прийдут до конца июля.

Между тем, в Белоруссии также выстроились очереди за недорогими универсалами Lada Vesta. Как рассказал редакции Quto один из белорусских дилеров марки Lada, в стране возник ажиотажный спрос на флагманскую пятидверку.