В первом полугодии 2024 продажи электрокаров BMW выросли на 25 %

В период с января по июнь автомобильный конгломерат BMW Group продал 190 622 автомобиля без двигателя внутреннего сгорания. Это на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В это число входят электромобили BMW, MINI и Rolls-Royce.

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Если учитывать продажи подключаемых гибридов, то сумма составит 269 065 экземпляров, что на 9,6% больше, чем в январе-июне 2023 года. Электромобили BMW Group в 2,4 раза популярнее PHEV. Если рассматривать только основной бренд BMW: поставки электрических автомобилей выросли на 34,1%, достигнув 179 557 EV. Это логично, учитывая беспрецедентное разнообразие моделей.

Такие новинки, как iX2 и i5 Sedan/Touring, способствуют росту продаж EV. Волна электромобилей нового поколения Neue Klasse позволит улучшить показатели. В период с 2025 по 2028 год будет выпущено не менее шести моделей. В следующем году начнется выпуск iX3, а в 2026 году - седана i3. BMW воздерживается от раскрытия информации о других моделях. Но поклонники в ожидании универсала i3, и iX4. Кроме автомобилей на базе NK, BMW, как сообщается, построит электрические версии X5, X6 и X7 следующего поколения. Они будут построены на платформе CLAR.

Компания уже объявила о планах построить шесть EV в Спартанбурге к концу десятилетия. Три из них могут быть iX5, iX6 и iX7.